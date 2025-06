Adolescente fica gravemente ferido após cair de moto em Miranda

Entrada de Miranda / Divulgação

Um adolescente de 17 anos, ficou gravemente ferido após cair da moto que pilotava e sofrer fratura exposta em dois ossos da perna. O acidente ocorreu às 9h40 de domingo (8), na rodovia MS-339, próximo a ponte sobre o Rio Miranda.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros de Aquidauana acionada para prestar socorro, quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram o rapaz caído no chão, consciente e orientado, apresentando fratura exposta na perna (tíbia e fíbula).