Agência do Detran em Miranda é reformada e ampliada

Governo de MS

Mais uma agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) na região oeste do Estado passou por reforma e ampliação. A unidade de Miranda foi uma das entregas realizadas pelo governador, Eduardo Riedel à população na quinta-feira (22).

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade essa é mais uma melhoria planejada e executada com foco na melhoria dos serviços prestados ao cidadão. “Por ano cerca de 5 mil pessoas passam pela nossa agência de Miranda. Nós temos avançado muito nos serviços digitais, mas também temos seguido à risca a determinação do nosso governador, Eduardo Riedel, de oferecer conforto e agilidade para o cidadão que busca o atendimento presencial. Essa é a nossa 38° unidade a passar por reforma”.

A agência recebeu nova climatização, troca de piso, otimização do layout do atendimento ao público, atualização da fachada, além de reparos gerais na cobertura do prédio e instalações elétricas.

Também foi realizada toda a adequação para garantia da acessibilidade conforme a legislação vigente.

Outra melhoria implementada na agência foi no pátio de apreensão de veículos, com reforço no muro e troca dos portões de acesso para ampliar a segurança dos veículos recolhidos.

A unidade que possuía edificação de 114,80 m² agora conta com 215,62 m². A novidade em Miranda é o pátio para vistoria veicular. O investimento estadual nessa obra foi de R$ 633,8 mil.

Outras quatro agências do Detran-MS de outros municípios da região oeste do Estado passaram por melhorias recentes de infraestrutura. Usuários que buscam serviços do departamento em Anastácio, Aquidauana, Ladário e Corumbá, também se deparam com espaço reformado que proporciona maior conforto ao cidadão.

Além da Agência de Miranda, o governador Eduardo Riedel entregou o novo Quartel do Corpo de Bombeiros, a reforma geral da Escola Estadual Carmelita Canale Rebuá, a ponte em concreto sobre o córrego Vilas Boas, e a nova creche Ediles Moraes de Souza, construída em parceria com o município. Ao todo, as entregas somam R$13,8 milhões de investimentos estaduais.