Agesul convoca empresa que participa da licitação para reforma da praça central em Miranda

Igreja Matriz de Miranda / Divulgação

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) publicou aviso de reabertura de sessão para concluir a reforma da praça central do município de Miranda.

Segundo o aviso publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (23), a licitação será para conclusão da obra reforma da praça central histórica Agenor Carrilho, em Miranda.

Assim, foi convocada a empresa que participa da licitação citada, no dia 25 de setembro, às 10h.

O endereço para prosseguimento da sessão: https://www.ekronos.ms.gov.br/licitacao_agesul/publico/consulta_licitacoes.aspx

