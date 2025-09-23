Agesul convoca empresa que participa da licitação para reforma da praça central em Miranda

Reforma na praça Agenor Carrilho será concluída
Igreja Matriz de Miranda / Divulgação
A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) publicou aviso de reabertura de sessão para concluir a reforma da praça central do município de Miranda.
Segundo o aviso publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (23), a licitação será para conclusão da obra reforma da praça central histórica Agenor Carrilho, em Miranda.
Assim, foi convocada a empresa que participa da licitação citada, no dia 25 de setembro, às 10h.
O endereço para prosseguimento da sessão: https://www.ekronos.ms.gov.br/licitacao_agesul/publico/consulta_licitacoes.aspx
