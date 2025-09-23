Acessibilidade

23 de Setembro de 2025 • 12:52

Buscar

Últimas notícias
X
Aviso

Agesul convoca empresa que participa da licitação para reforma da praça central em Miranda

Reforma na praça Agenor Carrilho será concluída

Redação

Publicado em 23/09/2025 às 11:21

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Igreja Matriz de Miranda / Divulgação

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) publicou aviso de reabertura de sessão para concluir a reforma da praça central do município de Miranda.

Segundo o aviso publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (23), a licitação será para conclusão da obra reforma da praça central histórica Agenor Carrilho, em Miranda.

Assim, foi convocada a empresa que participa da licitação citada, no dia 25 de setembro, às 10h.

O endereço para prosseguimento da sessão: https://www.ekronos.ms.gov.br/licitacao_agesul/publico/consulta_licitacoes.aspx

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Área de Preservação Ambiental

PMA multa em R$ 20 mil obra que devastou APP em Miranda

Geral

Aldeia Cachoeirinha em Miranda recebe curso de compotas de frutas

Geral

Moradores de Duque Estrada participam de curso de prevenção de incêndios

Academia da Saúde de Miranda promove atividades físicas gratuitas para todas as idades

Homem é preso em cumprimento de mandado judicial em Miranda

Prefeitura de Miranda leva serviços gratuitos à comunidade da Baiazinha

Saúde

Academia da Saúde de Miranda promove atividades físicas gratuitas para todas as idades

Publicidade

Polícia

Homem é preso em cumprimento de mandado judicial em Miranda

ÚLTIMAS

Alems

Sessão Solene entrega honra ao mérito aos Amigos do Transplante

Evento foi conduzido pelo deputado Renato Câmara

Trânsito

Acidente entre três veículos deixa motorista preso às ferragens na MS-040

O trânsito no trecho ficou parcialmente interditado durante o atendimento à ocorrência

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo