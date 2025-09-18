Aldeia Cachoeirinha em Miranda recebe curso de compotas de frutas

Assessoria de Comunicação

Desta vez, a comunidade participou do Curso de Compotas de Frutas, ministrado pela professora Lenice, com mobilização de Fátima Ramos. A formação reuniu moradores interessados em aprender técnicas de preparo, higienização, cozimento e envasamento de compotas artesanais, incluindo também receitas de frutas em calda.

Entre os dias 15 e 17 de setembro, a Aldeia Cachoeirinha, em Miranda, foi sede de mais uma capacitação promovida pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, em parceria com o Senar e com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura.

Durante os três dias de atividades, os participantes puderam praticar cada etapa do processo, produzindo receitas saborosas, atrativas e com grande potencial de comercialização. Além da parte prática, a capacitação trouxe conteúdos sobre segurança alimentar e conservação dos produtos, ampliando o conhecimento para que a produção possa gerar renda de forma sustentável.

A Prefeitura de Miranda agradeceu ao presidente do Sindicato Rural, Adauto Rodrigues, pelo compromisso com a formação das famílias, e ao secretário municipal de Agricultura, Wilson Santos, pelo apoio contínuo às ações que valorizam o saber local e incentivam a geração de renda nas comunidades indígenas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!