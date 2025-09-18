Aldeia Cachoeirinha em Miranda recebe curso de compotas de frutas

Curso reuniu moradores interessados em transformar frutas em produtos atrativos e sustentáveis
Assessoria de Comunicação
Entre os dias 15 e 17 de setembro, a Aldeia Cachoeirinha, em Miranda, foi sede de mais uma capacitação promovida pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, em parceria com o Senar e com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura.
Desta vez, a comunidade participou do Curso de Compotas de Frutas, ministrado pela professora Lenice, com mobilização de Fátima Ramos. A formação reuniu moradores interessados em aprender técnicas de preparo, higienização, cozimento e envasamento de compotas artesanais, incluindo também receitas de frutas em calda.
Durante os três dias de atividades, os participantes puderam praticar cada etapa do processo, produzindo receitas saborosas, atrativas e com grande potencial de comercialização. Além da parte prática, a capacitação trouxe conteúdos sobre segurança alimentar e conservação dos produtos, ampliando o conhecimento para que a produção possa gerar renda de forma sustentável.
A Prefeitura de Miranda agradeceu ao presidente do Sindicato Rural, Adauto Rodrigues, pelo compromisso com a formação das famílias, e ao secretário municipal de Agricultura, Wilson Santos, pelo apoio contínuo às ações que valorizam o saber local e incentivam a geração de renda nas comunidades indígenas.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Educação
Miranda se destaca em semana de grandes apreensões da PRF em MS
Miranda sedia conferência regional sobre agricultura familiar e ATER
Voz da juventude ecoa na Etapa Pantanal em Miranda
Meio Ambiente
Ação foi realizada na região da Barra do São Lourenço para prevenção de incêndios
Polícia
Ação conjunta também apreendeu cigarros contrabandeados e veículos roubados na BR-267
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS