18 de Setembro de 2025 • 19:28

Geral

Aldeia Cachoeirinha em Miranda recebe curso de compotas de frutas

Curso reuniu moradores interessados em transformar frutas em produtos atrativos e sustentáveis

Redação

Publicado em 18/09/2025 às 16:34

Entre os dias 15 e 17 de setembro, a Aldeia Cachoeirinha, em Miranda, foi sede de mais uma capacitação promovida pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, em parceria com o Senar e com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura.

Desta vez, a comunidade participou do Curso de Compotas de Frutas, ministrado pela professora Lenice, com mobilização de Fátima Ramos. A formação reuniu moradores interessados em aprender técnicas de preparo, higienização, cozimento e envasamento de compotas artesanais, incluindo também receitas de frutas em calda.

Durante os três dias de atividades, os participantes puderam praticar cada etapa do processo, produzindo receitas saborosas, atrativas e com grande potencial de comercialização. Além da parte prática, a capacitação trouxe conteúdos sobre segurança alimentar e conservação dos produtos, ampliando o conhecimento para que a produção possa gerar renda de forma sustentável.

A Prefeitura de Miranda agradeceu ao presidente do Sindicato Rural, Adauto Rodrigues, pelo compromisso com a formação das famílias, e ao secretário municipal de Agricultura, Wilson Santos, pelo apoio contínuo às ações que valorizam o saber local e incentivam a geração de renda nas comunidades indígenas.

