Alunos de escola de Miranda vão para Tailândia disputar competição de Matemática

Três alunos do 6º no do Ensino Fundamental da Escola Estadual Carmelita Canale Rebuá, localizado em Miranda, embarcaram para Bangkok, capital da Tailândia, no dia 18 de fevereiro, para disputarem a 2ª fase da International Talent Mathematics Contest 2025.

Luis Gustavo, Marcos Antônio e Pethrus Reis que já estão em viagem acompanhados da diretora da escola, Izamara Nunes Albuquerque para vivenciar a experiência de disputar um campeonato internacional.

Eles ganharam destaque pelo desempenho na Olimpíada Internacional de Matemática sem Fronteiras (OIMSF) 2024.

Foram classificados sete alunos da escola, entretanto, devido a questões financeiras, apenas três puderam embarcar na viagem internacional.

O grupo de estudantes foi premiado com medalha de bronze e também medalha de Menção Honrosa.

Esse marco é uma grande vitória para a educação da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul porque reflete a dedicação e o comprometimento tanto dos estudantes quanto da instituição escolar com a excelência acadêmica.

As medalhas conquistadas na OIMSF colocaram a Escola Estadual Carmelita Canale Rebuá em evidência no cenário internacional, destacando a qualidade do ensino oferecido e o talento de seus alunos na área de matemática.

Os estudantes classificados para representar a nação brasileira são: Arthur Rojes Gonçalves Martins, Emanuelli Trindade Moreira, Isabelly Nascimento da Silva, Jhonatan Levino Castro Villalba, Luis Gustavo Santos de Souza, Marcos Antônio Lemos da Costa e Pethrus Rodrigues dos Reis.

Segundo a diretora, a oportunidade da disputa internacional reúne jovens talentos de diversos países. “A ITMC é uma das mais prestigiadas competições de matemática do mundo. Para os alunos da Escola Estadual Carmelita Canale Rebuá, essa é uma oportunidade ímpar de expandir seus horizontes acadêmicos e culturais, além de proporcionar visibilidade para a qualidade da educação pública oferecida pela rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul, em especial do município de Miranda”.

Durante as férias escolares, os alunos estudaram bastante para a disputa, junto com a professora de Matemática, Nayara Mônaco.

“A comunidade escolar celebra com entusiasmo essa conquista histórica, que coloca a Escola Estadual Carmelita Canale Rebuá entre as instituições de ensino de excelência no Brasil”, destaca a diretora.