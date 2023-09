Alunos do 5º ano em Miranda-MS participam do Proerd

Os interessados podem entrar em contato com o 2º Pelotão de Polícia Militar de Miranda / Redes Sociais

Na cidade de Miranda, o total de 80 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental das escolas municipais 15 de Outubro, Roberto Paulo Almeida e Maria do Rosário, estão participando do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), uma iniciativa promovida pela Polícia Militar.

O projeto educacional está em pleno andamento, visando capacitar jovens estudantes para enfrentar os desafios relacionados ao uso de drogas e à violência.

As atividades do projeto tiveram início no dia 11 de agosto e se estenderão por um período de 10 semanas. Durante esse tempo, profissionais qualificados da Polícia Militar, em colaboração com os professores de cada turma, abordarão uma variedade de temas voltados para o combate ao uso de drogas e à violência. O objetivo central do programa é fornecer aos alunos as informações e habilidades necessárias para que possam adotar um estilo de vida saudável, longe do envolvimento com substâncias prejudiciais e comportamentos violentos.

O cabo Elton Raul Loio da Silva, responsável pela coordenação do programa em Miranda, explicou que, nesta edição, foi priorizada a participação de escolas que ainda não haviam tido a oportunidade de integrar o Proerd nos anos anteriores. Essa abordagem visa garantir que um número crescente de estudantes possa se beneficiar das lições valiosas fornecidas pelo programa.

O Proerd é um esforço colaborativo entre a Polícia Militar, as instituições educacionais e as famílias dos alunos. Sua missão é oferecer aos jovens estudantes os conhecimentos e as competências necessárias para tomar decisões informadas e positivas em relação ao uso de drogas e à exposição à violência. Através dessa iniciativa, os alunos não apenas aprendem sobre os perigos associados ao uso de substâncias ilícitas, mas também desenvolvem habilidades de resolução de conflitos e manejo de situações desafiadoras.

Para mais informações sobre o programa e suas atividades, os interessados podem entrar em contato com o 2º Pelotão de Polícia Militar de Miranda.