Alunos vivenciam aprendizado com música e leitura

Secretaria de Educação promove atividade especial para incentivar leitura e preparar estudantes para o SAEB
Assessoria de Comunicação
Na última quinta-feira (21), a Secretaria de Educação promoveu uma atividade diferente e envolvente para os alunos do 5º ano da rede municipal e seus familiares. A dinâmica, conduzida pelo professor Robson Lima, utilizou música, alegria e interação como ferramentas para aproximar as crianças da leitura, em preparação para o SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica.
O SAEB é aplicado pelo Inep e tem como objetivo avaliar a qualidade da educação no país. A prova contempla estudantes do 2º, 5º e 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio, por meio de testes de Língua Portuguesa e Matemática, além de questionários sobre o contexto escolar, familiar e socioeconômico. Os resultados são utilizados no cálculo do Ideb e contribuem para a formulação de políticas públicas voltadas à melhoria da educação.
De acordo com a professora Aline Camargo, as escolas municipais receberam apoio especial da Secretaria para incentivar a leitura e desenvolver projetos pedagógicos. “Em outubro teremos o SAEB, uma avaliação muito importante, e já nos preparamos com muito carinho e dedicação. Cada esforço fez diferença no aprendizado dos nossos alunos”, destacou.
O encontro reforçou a importância do hábito da leitura, que amplia o vocabulário, desenvolve o pensamento crítico, contribui para o desempenho escolar e fortalece o vínculo entre escola e família. A Secretaria de Educação ressaltou ainda que a participação dos pais é essencial nesse processo, incentivando e compartilhando o prazer da leitura para preparar os estudantes com confiança e esperança para o futuro.
