Alunos vivenciam aprendizado com música e leitura

Assessoria de Comunicação

O SAEB é aplicado pelo Inep e tem como objetivo avaliar a qualidade da educação no país. A prova contempla estudantes do 2º, 5º e 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio, por meio de testes de Língua Portuguesa e Matemática, além de questionários sobre o contexto escolar, familiar e socioeconômico. Os resultados são utilizados no cálculo do Ideb e contribuem para a formulação de políticas públicas voltadas à melhoria da educação.

Na última quinta-feira (21), a Secretaria de Educação promoveu uma atividade diferente e envolvente para os alunos do 5º ano da rede municipal e seus familiares. A dinâmica, conduzida pelo professor Robson Lima, utilizou música, alegria e interação como ferramentas para aproximar as crianças da leitura, em preparação para o SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica.

De acordo com a professora Aline Camargo, as escolas municipais receberam apoio especial da Secretaria para incentivar a leitura e desenvolver projetos pedagógicos. “Em outubro teremos o SAEB, uma avaliação muito importante, e já nos preparamos com muito carinho e dedicação. Cada esforço fez diferença no aprendizado dos nossos alunos”, destacou.

O encontro reforçou a importância do hábito da leitura, que amplia o vocabulário, desenvolve o pensamento crítico, contribui para o desempenho escolar e fortalece o vínculo entre escola e família. A Secretaria de Educação ressaltou ainda que a participação dos pais é essencial nesse processo, incentivando e compartilhando o prazer da leitura para preparar os estudantes com confiança e esperança para o futuro.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!