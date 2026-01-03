Acessibilidade

03 de Janeiro de 2026

Miranda

Ano inicia com acidente entre carro e carreta na BR-262

O Corpo de Bombeiros Militar em Miranda atendeu vitima da colisão ocorrida na tarde desta sexta-feira (02)

Redação

Publicado em 03/01/2026 às 13:00

Corpo de Bombeiros de Miranda

O Corpo de Bombeiros Militar em Miranda atendeu, na tarde desta sexta-feira (02), por volta das 14h30, a uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um veículo de passeio e uma carreta, registrada em rodovia, a aproximadamente 10 quilômetros do município de Miranda sentido Corumbá, na BR-262.

De acordo com as informações apuradas no local, o veículo de passeio, procedente de Campo Grande/MS e com destino à Bolívia, envolveu-se em colisão com uma carreta. Ao chegar à cena, a guarnição constatou que a área encontrava-se controlada e segura para a atuação das equipes.

A vítima, do sexo feminino, foi localizada às margens da rodovia, deitada no chão e acompanhada de seus pais. Ela apresentava-se consciente, orientada e respondendo às perguntas do socorro.

A equipe realizou avaliação, conforme os protocolos de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), com monitoramento contínuo dos sinais vitais e estabilização inicial da paciente. Após os procedimentos, a vítima foi deixada sob os cuidados da equipe médica de plantão para continuidade da assistência hospitalar.

Ao término do atendimento, a guarnição permaneceu no local realizando a segurança da cena até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, responsável pelos procedimentos cabíveis.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da atenção redobrada nas rodovias, especialmente em trechos de tráfego intenso e de longa distância, visando à prevenção de acidentes e à preservação de vidas.

