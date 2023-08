Aparelho de raio-X que esta em manutenção já atendeu 5.346 pacientes em Miranda

O novo aparelho de raio-x instalado no Hospital Municipal Renato Albuquerque Filho em 30 de março deste ano já atendeu 5346 pacientes e está passando, por manutenção.

Segundo o técnico de raio-x do Hospital, Levino Ferreira da Silva Júnior, a necessidade manutenção é natural e houve uma demora para a execução da manutenção devido ao alto grau de especialização de mão-de-obra que exige o equipamento. O conserto precisa ser feito por uma equipe que vem de São Paulo e que estava com agenda lotada. O atendimento de Miranda está marcado para a próxima sexta-feira, 04 de agosto.

O raio-x do hospital aguarda manutenção desde 09 de julho. No entanto, conforme informações da secretária Municipal de Saúde e Saneamento, Rosemeire Lopes de Souza, neste período o serviço de raio-x continuou sendo prestado, provisoriamente, por uma empresa contratada pela Prefeitura, para garantir a continuidade do atendimento aos mirandenses. Portanto, não houve descontinuidade do serviço.

O aparelho de raio-x de Miranda é considerado de última geração e é um dos mais modernos do Estado. O aparelho é um sonho antigo das autoridades em saúde, pois é uma ferramenta importante para promover precisão no diagnóstico dos pacientes.

