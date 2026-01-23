Apreensão e prisão em flagrante por tráfico interrompem operação de drogas em Miranda

De acordo com os policiais, a droga apreendida, considerada em estado puro, poderia render até 350 porções se fracionada para o varejo / Divulgação

Uma ação policial realizada nesta semana na cidade de Miranda resultou na prisão em flagrante de um homem e na apreensão de uma quantidade significativa de drogas e bens relacionados ao tráfico. A operação foi conduzida pela equipe do Grupo Especializado Tático-Ambiental (Getam) do 7º Batalhão de Polícia Militar, deslocada de Aquidauana para reforçar o policiamento local.

Durante uma abordagem de rotina em uma região conhecida por pontos de venda de drogas, os policiais identificaram uma motocicleta de cor preta que, ao avistar a viatura, mudou abruptamente de direção e acelerou em fuga. Iniciado um acompanhamento tático, os militares conseguiram interceptar o veículo. Na revista pessoal ao condutor, foi encontrada uma quantia de R$ 880 em cédulas fracionadas, um celular e, dentro de um compartimento da moto, um grama de uma substância análoga à pasta base de cocaína.

No momento da perseguição, a equipe observou o indivíduo lançar pequenos embrulhos de uma via pública. Após uma varredura no local, foram localizadas e apreendidas mais três trouxas da mesma substância, totalizando 33 gramas adicionais. Um papel encontrado na capa do celular apreendido continha uma tabela com valores, indicando uma contabilidade de transações ligadas ao tráfico.

Com base em informações de que o suspeito, já conhecido na região por supostamente utilizar a motocicleta para a distribuição de drogas, possuía uma chácara, os policiais, com apoio da rádio patrulha local, seguiram até o imóvel indicado. Após busca autorizada, não foram encontrados mais entorpecentes no local.

De acordo com os policiais, a droga apreendida, considerada em estado puro, poderia render até 350 porções se fracionada para o varejo, representando um prejuízo potencial de cerca de R$ 7.000 para a organização criminosa. Somando o valor da droga, do dinheiro e da motocicleta, o prejuízo total para o tráfico foi estimado em aproximadamente R$ 15.000.

O homem foi conduzido, sem o uso de algemas e sem lesões corporais, à Delegacia de Polícia Civil de Miranda, onde foi entregue ao plantonista após ser orientado sobre seus direitos constitucionais. O caso segue sob investigação.

