Aquidauanense é assassinado em Miranda neste final de semana

Redes Sociais

Um homicídio foi registrado na madrugada deste domingo (18) na cidade de Miranda, no Mato Grosso do Sul. A vítima foi identificada como Edilson Benites Alves de Souza, de 26 anos, natural de Aquidauana (MS) . Ele foi morto a golpes de faca.

De acordo com as informações apuradas, Edilson trabalhava em uma obra realizada dentro de uma pousada pantaneira, localizada na zona rural do município e seria contratado por uma empresa terceirizada. O crime ocorreu no próprio local de trabalho.

O autor do homicídio seria um companheiro de trabalho da vítima, que é menor de idade. Apesar da Polícia ainda investigar as circunstâncias do caso, o adolescente de 17 anos confessou a autoria do crime. Segundo o relato preliminar do autor, o homicídio teria ocorrido após um desentendimento entre os dois na área do refeitório.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vitima já estava sem sinais vitais, sendo acionada então a Polícia Militar que então abordou o suspeito que confessou o crime. Ele foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia acompanhado de seu pai.

De acordo com o autor, a discussão teria evoluído após xingamento de ambos o que teria resultado no ataque fatal. Já para a família da vítima, o autor teria agido de forma premeditada e Edilson teria sido assassinado enquanto dormia.



As autoridades policiais estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe, e o corpo da vítima foi encaminhado para exame necroscópico. O caso segue sob investigação para esclarecer todos os detalhes, incluindo a dinâmica do crime e a motivação exata.