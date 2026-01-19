Aquidauanense é assassinado em Miranda neste final de semana

Edilson Benites Alves de Souza, de 26 anos, trabalhava para uma construtora em uma pousada
Redes Sociais
Um homicídio foi registrado na madrugada deste domingo (18) na cidade de Miranda, no Mato Grosso do Sul. A vítima foi identificada como Edilson Benites Alves de Souza, de 26 anos, natural de Aquidauana (MS) . Ele foi morto a golpes de faca.
De acordo com as informações apuradas, Edilson trabalhava em uma obra realizada dentro de uma pousada pantaneira, localizada na zona rural do município e seria contratado por uma empresa terceirizada. O crime ocorreu no próprio local de trabalho.
O autor do homicídio seria um companheiro de trabalho da vítima, que é menor de idade. Apesar da Polícia ainda investigar as circunstâncias do caso, o adolescente de 17 anos confessou a autoria do crime. Segundo o relato preliminar do autor, o homicídio teria ocorrido após um desentendimento entre os dois na área do refeitório.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vitima já estava sem sinais vitais, sendo acionada então a Polícia Militar que então abordou o suspeito que confessou o crime. Ele foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia acompanhado de seu pai.
De acordo com o autor, a discussão teria evoluído após xingamento de ambos o que teria resultado no ataque fatal. Já para a família da vítima, o autor teria agido de forma premeditada e Edilson teria sido assassinado enquanto dormia.
As autoridades policiais estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe, e o corpo da vítima foi encaminhado para exame necroscópico. O caso segue sob investigação para esclarecer todos os detalhes, incluindo a dinâmica do crime e a motivação exata.
Violência
Após encontrarem caminhonete abandonada, suspeito teria confessado crime contra idoso
Oportunidade
Documento integra mercado que reúne 720 milhões de pessoas
Imperdível
Entre os dias 16 e 19 de janeiro, as lojas Sertão realizam uma grande promoção dos produtos STIHL,
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS