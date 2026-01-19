Acessibilidade

19 de Janeiro de 2026 • 11:46

Buscar

Últimas notícias
X
Violência

Aquidauanense é assassinado em Miranda neste final de semana

Edilson Benites Alves de Souza, de 26 anos, trabalhava para uma construtora em uma pousada

Redação

Publicado em 19/01/2026 às 08:13

Atualizado em 19/01/2026 às 09:01

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Redes Sociais

Um homicídio foi registrado na madrugada deste domingo (18) na cidade de Miranda, no Mato Grosso do Sul. A vítima foi identificada como Edilson Benites Alves de Souza, de 26 anos, natural de Aquidauana (MS) . Ele foi morto a golpes de faca.

De acordo com as informações apuradas, Edilson trabalhava em uma obra realizada dentro de uma pousada pantaneira, localizada na zona rural do município e seria contratado por uma empresa terceirizada. O crime ocorreu no próprio local de trabalho.

O autor do homicídio seria um companheiro de trabalho da vítima, que é menor de idade. Apesar da Polícia ainda investigar as circunstâncias do caso, o adolescente de 17 anos confessou a autoria do crime. Segundo o relato preliminar do autor, o homicídio teria ocorrido após um desentendimento entre os dois na área do refeitório.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vitima já estava sem sinais vitais, sendo acionada então a Polícia Militar que então abordou o suspeito que confessou o crime. Ele foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia acompanhado de seu pai.

De acordo com o autor, a discussão teria evoluído após xingamento de ambos o que teria resultado no ataque fatal. Já para a família da vítima, o autor teria agido de forma premeditada e Edilson teria sido assassinado enquanto dormia.

As autoridades policiais estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe, e o corpo da vítima foi encaminhado para exame necroscópico. O caso segue sob investigação para esclarecer todos os detalhes, incluindo a dinâmica do crime e a motivação exata.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Justiça

Defensoria inicia projeto Envolver para Defender em comunidades indígenas de Miranda

Aldeia Lalima

Indígenas agradecem ações de ministério em Miranda

Violência

Polícia Militar prende suspeito de Latrocínio em Miranda

Após encontrarem caminhonete abandonada, suspeito teria confessado crime contra idoso

Polícia

Idoso é encontrado morto em residência de Miranda

Publicidade

Miranda

Ano inicia com acidente entre carro e carreta na BR-262

ÚLTIMAS

Oportunidade

Mercosul e União Europeia assinam acordo comercial neste sábado

Documento integra mercado que reúne 720 milhões de pessoas

Imperdível

Promoção especial da STIHL movimenta Sertão em Aquidauana

Entre os dias 16 e 19 de janeiro, as lojas Sertão realizam uma grande promoção dos produtos STIHL,

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo