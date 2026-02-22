Bebê de 9 meses é salva por bombeiros após se engasgar em Miranda

Corpo de Bombeiros

No final da manhã deste domingo (22/02), uma bebê de apenas nove meses foi salva por militares do Corpo de Bombeiros após chegar ao quartel já com sinais graves de engasgo, em Miranda (MS).

De acordo com informações repassadas, dois homens entraram às pressas na unidade carregando a criança nos braços. A menina estava desacordada, com a pele arroxeada devido à falta de oxigênio e sem reação a estímulos.

A equipe de resgate assumiu imediatamente o atendimento e iniciou as manobras para desengasgo. Após alguns procedimentos rápidos, os bombeiros conseguiram fazer com que a bebê voltasse a respirar e reagisse, abrindo os olhos e retomando os movimentos.

Depois de estabilizada, a criança foi encaminhada ao hospital de Miranda, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão.

Segundo relato da família, a mãe preparava o almoço — que tinha frango como mistura — quando deu um pedaço à filha mais velha. Em seguida, percebeu que a irmã ofereceu algo à bebê. No primeiro momento, a situação não chamou atenção, mas logo depois a mãe notou que a menina estava ficando sem forças e com dificuldade para respirar.

Os familiares ainda tentaram ajudar, mas sem sucesso. Com a gravidade da situação, buscaram ajuda imediata e conseguiram uma carona com um vizinho até o quartel dos Bombeiros. A estimativa é de que a criança tenha permanecido engasgada por cerca de dez minutos até receber atendimento.

A rápida ação dos militares foi decisiva para salvar a vida da bebê. O caso serve de alerta para os cuidados redobrados com a alimentação de crianças pequenas, especialmente com alimentos sólidos que podem causar engasgos.