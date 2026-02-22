Acessibilidade

22 de Fevereiro de 2026 • 22:58

Buscar

Últimas notícias
X
Susto

Bebê de 9 meses é salva por bombeiros após se engasgar em Miranda

A rápida ação dos militares foi decisiva para salvar a vida da bebê

Redação

Publicado em 22/02/2026 às 20:21

Atualizado em 22/02/2026 às 22:44

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Corpo de Bombeiros

No final da manhã deste domingo (22/02), uma bebê de apenas nove meses foi salva por militares do Corpo de Bombeiros após chegar ao quartel já com sinais graves de engasgo, em Miranda (MS).

De acordo com informações repassadas, dois homens entraram às pressas na unidade carregando a criança nos braços. A menina estava desacordada, com a pele arroxeada devido à falta de oxigênio e sem reação a estímulos.

A equipe de resgate assumiu imediatamente o atendimento e iniciou as manobras para desengasgo. Após alguns procedimentos rápidos, os bombeiros conseguiram fazer com que a bebê voltasse a respirar e reagisse, abrindo os olhos e retomando os movimentos.

Depois de estabilizada, a criança foi encaminhada ao hospital de Miranda, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão.

Segundo relato da família, a mãe preparava o almoço — que tinha frango como mistura — quando deu um pedaço à filha mais velha. Em seguida, percebeu que a irmã ofereceu algo à bebê. No primeiro momento, a situação não chamou atenção, mas logo depois a mãe notou que a menina estava ficando sem forças e com dificuldade para respirar.

Os familiares ainda tentaram ajudar, mas sem sucesso. Com a gravidade da situação, buscaram ajuda imediata e conseguiram uma carona com um vizinho até o quartel dos Bombeiros. A estimativa é de que a criança tenha permanecido engasgada por cerca de dez minutos até receber atendimento.

A rápida ação dos militares foi decisiva para salvar a vida da bebê. O caso serve de alerta para os cuidados redobrados com a alimentação de crianças pequenas, especialmente com alimentos sólidos que podem causar engasgos.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Motociclista sofre fratura exposta devido a acidente em Miranda

Justiça

Defensoria debate educação antirracista com educadores em Miranda

Segurança

Getam aprende armas e efetua prisão durante operação em Miranda

A ação ocorreu durante a Operação Saturação, que visa o combate ao crime na região

Acidente de trabalho

Trabalhador morre eletrocutado ao ligar bomba d'água às margens do Rio Miranda

Publicidade

Trânsito

Ciclista 73 anos se acidenta em colisão entre caminhonete e bicicleta em Miranda

ÚLTIMAS

Tempo

Tempo quente deve marcar o sábado de Aquidauana e região

Muitos moradores relatam sensação térmica próxima dos 40°C nos últimos dias

Educação

Pé-de-Meia Licenciaturas: cadastro e inscrições começam nesta sexta

MEC concede até 12 mil bolsas mensais a estudantes selecionados

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo