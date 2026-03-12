Acessibilidade

12 de Março de 2026 • 11:22

Polícia

Boliviano é preso com 25 kg de cocaína na BR-262 em Miranda

O veículo era conduzido por um homem de 20 anos

Da redação

Publicado em 12/03/2026 às 10:20

Atualizado em 12/03/2026 às 11:06

Arquivo/ PRF

Um passageiro de nacionalidade boliviana foi preso na madrugada desta quinta-feira (12), após ser flagrado transportando 25,2 quilos de pasta base de cocaína durante fiscalização na BR-262, no município de Miranda.

De acordo com as informações, por volta das 5h30, a equipe realizava fiscalização no km 602 da rodovia, na Unidade Operacional do Guaicurus, quando deu ordem de parada a um ônibus de transporte de passageiros modelo Scania/Marcopolo Paradiso, que fazia o trajeto Corumbá a São Paulo (SP). O veículo era conduzido por um homem de 20 anos.

Durante a fiscalização, os policiais abordaram um passageiro boliviano que afirmou estar transportando uma encomenda. Ao verificar os tickets de bagagem, a equipe identificou que se tratava de uma máquina de costura industrial com duas mesas de apoio.

Questionado sobre a nota fiscal do equipamento, o passageiro informou que não possuía o documento. Na inspeção das mesas de apoio, os policiais observaram sinais de manipulação e resíduos de cola nas bordas, o que levantou suspeitas.

Após a abertura de uma das laterais, foi encontrada substância análoga à pasta base de cocaína, escondida no interior das estruturas de madeira. No total, foram apreendidos nove tabletes da droga, que somaram 25,2 quilos.

Informado sobre o direito ao silêncio, o passageiro declarou que um desconhecido teria oferecido dinheiro para que ele levasse a encomenda da Bolívia até São Paulo.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Campo Grande (MS), onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

