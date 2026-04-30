Bombeiros atendem 3 vítimas, incluindo criança de 4 anos, em acidente em Miranda

Quartel do Corpo de Bombeiros de Miranda / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na tarde da última terça-feira (28), uma ocorrência de queda de motocicleta no município de Miranda. A guarnição foi acionada diretamente no quartel para o atendimento de três vítimas: dois adultos e uma criança.

No local, a equipe atendeu um homem de 27 anos, que se encontrava consciente e orientado, apresentando escoriações pelo corpo, sem suspeita aparente de fraturas. Também foi atendida uma mulher de 22 anos, consciente e orientada, com escoriações no antebraço esquerdo, além de escoriação e dor no membro inferior esquerdo.

A terceira vítima foi uma criança do sexo masculino, de 4 anos, que apresentava escoriações na face e na região abdominal.

Segundo relato da mulher, as vítimas sofreram queda da motocicleta. Todos utilizavam capacete no momento do acidente, com exceção da criança.

Após avaliação inicial e realização dos procedimentos de atendimento pré-hospitalar, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Renato Albuquerque, onde permaneceram sob cuidados da equipe médica de plantão. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos envolvidos.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância do uso do capacete para todos os ocupantes de motocicletas, incluindo crianças, respeitando as normas de segurança e os limites de idade e peso para o transporte de passageiros.

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