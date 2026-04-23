Bombeiros atendem a dois acidentes de trânsito em Miranda no intervalo de dois dias

Corpo de Bombeiros / O Pantaneiro

O Corpo de Bombeiros registrou duas ocorrências de sinistros de trânsito em Miranda em um intervalo de dois dias. Os acidentes envolveram quedas de motocicleta e colisão com fuga do condutor, deixando vítimas com escoriações e dores.

Na manhã desta terça-feira (21), por volta das 8h29, o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de queda de motocicleta na rodovia BR-262, na zona rural de Miranda.

A vítima, de 18 anos, foi encontrada consciente e orientada, apresentando dores na região do ombro, clavícula e membros. A equipe de resgate realizou o atendimento pré-hospitalar e a imobilização da vítima, que na sequência foi encaminhada ao hospital local para avaliação médica e continuidade dos cuidados.

Já na noite do dia 19 de abril, por volta das 22h26, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um sinistro de trânsito no centro de Miranda, nas proximidades de uma escola.

No local, foram encontradas duas vítimas, um casal, que estava em uma motocicleta atingida por um veículo cujo condutor se evadiu após a colisão, sem prestar socorro.

O condutor da moto, de 23 anos, e a passageira, uma adolescente de 17 anos, estavam conscientes e apresentavam escoriações. Ambos foram atendidos, imobilizados e encaminhados ao hospital local para avaliação médica.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância de os condutores envolvidos em acidentes de trânsito permanecerem no local para prestar socorro às vítimas e adotar as medidas legais cabíveis. A fuga do local configura crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

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