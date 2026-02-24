Bombeiros atendem vítima de agressão em caso de violência doméstica em Miranda

Divulgação/Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na manhã de segunda-feira, dia 23, uma ocorrência de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica, no Bairro Matadouro, em Miranda.

A guarnição foi acionada pelo Centro Operacional Corpo de Bombeiros (COCB) para atender uma vítima de agressão física. No local, foi encontrada a mulher, que estava consciente e orientada, porém com dificuldade de locomoção devido à dor intensa.

A vítima relatou ter sido agredida por marido com chutes na região da coxa esquerda, soco no olho esquerdo e outros golpes pelo corpo. Informou ainda que o agressor permanecia na mesma residência e que não era a primeira vez que ocorriam episódios de agressão.

Durante a avaliação realizada pelos bombeiros, foram constatados hematomas na coxa esquerda e no ombro esquerdo, edema na região periorbitária esquerda, além de escoriações no dorso. A vítima relatou ter feito uso de medicação analgésica por conta própria, sem melhora significativa da dor.

A guarnição realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar conforme protocolo operacional, prestando os primeiros socorros à mulher. Posteriormente, ela foi encaminhada ao Hospital Renato Albuquerque, onde permaneceu sob cuidados da equipe médica.

A Polícia Militar foi informada do fato para as providências cabíveis em relação ao agressor e à continuidade das medidas de proteção à vítima.

