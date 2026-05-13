Bombeiros buscam pescador desaparecido no Rio Miranda após barco ser encontrado à deriva

Vítima não sabia nadar e não tinha o hábito de abandonar o barco
Corpo de Bombeiros / Imagem ilustrativa
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul realizou, na tarde de terça-feira (12), o atendimento a uma ocorrência de possível afogamento no município de Miranda. A guarnição foi acionada via 193 e deslocou-se até a região do Porto do Bairro Maria do Rosário, nas proximidades da Morada do Pantanal, após o desaparecimento de um pescador nas águas do Rio Miranda.
No local, os militares colheram informações com familiares e testemunhas. Segundo relato do cunhado da vítima, ao chegar ao ponto onde o pescador costumava permanecer, encontrou apenas o barco à deriva no rio, sem a presença do homem.
Outra testemunha, identificada como a última pessoa a ter contato com a vítima, informou que navegava pelo rio quando percebeu que o barco descia sozinho pela correnteza. Conforme relatado, a vítima não sabia nadar e não tinha o hábito de abandonar a embarcação durante a atividade de pesca.
Ainda segundo as informações repassadas aos bombeiros, buscas iniciais foram realizadas por familiares e conhecidos por aproximadamente 30 minutos, porém sem sucesso na localização da vítima. Diante da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado para as providências necessárias.
Após os levantamentos preliminares e orientações aos familiares, as equipes retornaram à base operacional. As buscas pelo pescador seguem nesta quarta-feira (13). O Corpo de Bombeiros reforça a importância do uso de coletes salva-vidas e de medidas de segurança durante a navegação e a pesca em rios, especialmente para aqueles que não sabem nadar. Em caso de emergência, a população deve acionar o telefone 193.
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