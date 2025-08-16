Bombeiros controlam incêndio em carreta carregada de carvão na MS-339

O fogo foi confinado em parte do carregamento e, em seguida, totalmente controlado / Corpo de Bombeiros/Divulgação

Segundo o Corpo de Bombeiros de Miranda, o incêndio começou na carga do veículo, mas a rápida atuação da guarnição impediu que as chamas se alastrassem para toda a carreta. O fogo foi confinado em parte do carregamento e, em seguida, totalmente controlado.

Uma carreta carregada de carvão pegou fogo na tarde de sexta-feira, dia 15, na rodovia rodovia MS-339, trecho entre os municípios de Miranda e Bodoquena.

Cerca de um quarto da carga foi destruído. Para o combate às chamas e o resfriamento da carga e da estrutura da carreta, foram utilizados aproximadamente 2 mil litros de água.

Graças à intervenção rápida dos bombeiros, não houve registro de feridos nem danos significativos ao veículo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!