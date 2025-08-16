Acessibilidade

16 de Agosto de 2025 • 19:59

Susto

Bombeiros controlam incêndio em carreta carregada de carvão na MS-339

Segundo o Corpo de Bombeiros de Miranda, o incêndio começou na carga do veículo

Da redação

Publicado em 16/08/2025 às 18:22

O fogo foi confinado em parte do carregamento e, em seguida, totalmente controlado / Corpo de Bombeiros/Divulgação

Uma carreta carregada de carvão pegou fogo na tarde de sexta-feira, dia 15, na rodovia rodovia MS-339, trecho entre os municípios de Miranda e Bodoquena.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Miranda, o incêndio começou na carga do veículo, mas a rápida atuação da guarnição impediu que as chamas se alastrassem para toda a carreta. O fogo foi confinado em parte do carregamento e, em seguida, totalmente controlado.

Cerca de um quarto da carga foi destruído. Para o combate às chamas e o resfriamento da carga e da estrutura da carreta, foram utilizados aproximadamente 2 mil litros de água.

Graças à intervenção rápida dos bombeiros, não houve registro de feridos nem danos significativos ao veículo.

