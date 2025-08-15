Acessibilidade

15 de Agosto de 2025

Incidente

Bombeiros controlam incêndio em carro que ameaçava residência em Miranda

O incêndio foi totalmente controlado com cerca de 1.000 litros de água

Redação

Publicado em 15/08/2025 às 08:22

Atualizado em 15/08/2025 às 08:41

Divulgação Corpo de Bombeiros

Na madrugada de hoje, por volta de 1h15, o Corpo de Bombeiros de Miranda foi acionado para conter um incêndio em um veículo de passeio, estacionado na garagem de uma residência na Rua Benjamin Constant, próximo ao Mercado Duarte.

Ao chegar ao local, a guarnição encontrou o carro já tomado pelas chamas, com o fogo se alastrando para um cômodo da casa.

De imediato, os bombeiros iniciaram o combate direto ao incêndio, utilizando mangotinho, conseguindo impedir que as chamas se espalhassem para o restante da residência.

O incêndio foi contido na entrada da sala, com o uso de aproximadamente 1.000 litros de água e não houve registro de feridos.

