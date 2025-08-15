Bombeiros controlam incêndio em carro que ameaçava residência em Miranda

Divulgação Corpo de Bombeiros

Ao chegar ao local, a guarnição encontrou o carro já tomado pelas chamas, com o fogo se alastrando para um cômodo da casa.

Na madrugada de hoje, por volta de 1h15, o Corpo de Bombeiros de Miranda foi acionado para conter um incêndio em um veículo de passeio, estacionado na garagem de uma residência na Rua Benjamin Constant, próximo ao Mercado Duarte.

De imediato, os bombeiros iniciaram o combate direto ao incêndio, utilizando mangotinho, conseguindo impedir que as chamas se espalhassem para o restante da residência.

O incêndio foi contido na entrada da sala, com o uso de aproximadamente 1.000 litros de água e não houve registro de feridos.

