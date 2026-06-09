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Bombeiros controlam incêndio em semirreboque carregado com minério na BR-262

Chamas atingiram rodas do eixo dianteiro esquerdo entre Anastácio e Miranda

Da redação

Publicado em 09/06/2026 às 09:41

Atualizado em 09/06/2026 às 09:44

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Divulgação/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na noite de segunda-feira (8), uma ocorrência de incêndio em veículo de transporte de carga na rodovia BR-262, no trecho entre Anastácio e Miranda.

Ao chegar ao local, a guarnição constatou que as rodas do eixo dianteiro esquerdo de um semirreboque graneleiro carregado com minério de ferro estavam em chamas. O condutor do veículo, um homem de 57 anos, conseguiu desacoplar o cavalo mecânico antes da chegada das equipes, evitando que o fogo atingisse toda a composição. Ele não sofreu ferimentos.

Os bombeiros realizaram o isolamento e a sinalização da área, iniciando imediatamente o combate ao incêndio. Após alguns minutos de trabalho, as chamas foram controladas e, na sequência, foi realizado o resfriamento do semirreboque para eliminar o risco de reignição.

Concluída a extinção do incêndio, a equipe executou o rescaldo e a lavagem da pista, garantindo a segurança dos usuários da rodovia. A ocorrência foi finalizada sem registro de vítimas.

O local permaneceu sob os cuidados da Polícia Rodoviária Federal, que acompanhou os procedimentos e as providências necessárias para a liberação da via.

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