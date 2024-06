Bombeiros de Miranda atendem a chamado de acidente doméstico

No dia 05 de junho de 2024, por volta das 09h58min, a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Miranda foi acionada para atender a um chamado de acidente doméstico. A ocorrência se deu em uma residência localizada na Rua do Carmo, número 410, em Miranda-MS.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram um homem identificado pelas iniciais R.C.A. que havia sofrido uma queda acidental de uma altura de aproximadamente três metros. Apesar do susto, a vítima estava consciente e orientada quando os socorristas chegaram.

Segundo relatos da vítima, ele teve uma perda momentânea de consciência e apresentava espasmos musculares. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros no local e em seguida o homem foi prontamente encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital de Miranda para receber cuidados médicos adicionais.

O rápido e eficiente atendimento prestado pelos bombeiros de Miranda foi crucial para garantir o bem-estar e a segurança da vítima.