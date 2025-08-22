Acessibilidade

22 de Agosto de 2025 • 15:33

Buscar

Últimas notícias
X
Fogo

Bombeiros de Miranda formam brigada de incêndio em escola municipal

O curso capacitou 16 funcionários da instituição para atuar no combate a princípios de incêndio e na aplicação de primeiros socorros

Da redação

Publicado em 22/08/2025 às 10:58

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Miranda realizou na manhã de ontem (22), a formação de brigada de incêndio na Escola Municipal Urbana Roberto Paulo Almeida.

O curso capacitou 16 funcionários da instituição para atuar no combate a princípios de incêndio e na aplicação de primeiros socorros em situações de acidentes ou emergências clínicas.

As instruções, teóricas e práticas, foram ministradas pelo sargento Paulo Renato e incluíram orientações sobre o uso dos equipamentos de combate a incêndio da escola e medidas de prevenção.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Ministério Público de MS realiza audiência pública em Miranda

• Servidores da Obras participam de roda de conversa do Agosto Lilás em Miranda

• Homem monitorado por tornozeleira eletrônica é preso em Miranda

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Prefeitura de Corumbá inicia fiscalização de alvarás em 2025

Aldeia Moreira

Homem é preso por ameaça e invasão em aldeia de Miranda

Geral

Miranda lança programa "Ação no Bairro" na Vila Alice

Miranda recebe representantes estaduais para fortalecer turismo e cultura

SPU e  Miranda avançam na regularização de moradias no âmbito do Minha Casa, Minha Vida

PRF Apreende 97 Kg de Cocaína e Prende Dois Homens em Miranda

Geral

Miranda participa do evento "Diálogos Federativos" em Campo Grande

Publicidade

Turismo

Miranda recebe representantes estaduais para fortalecer turismo e cultura

ÚLTIMAS

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 28 milhões

Números sorteados foram: 02 - 37 - 38 - 46 - 52 - 55

Agendas

Riedel vai a Bonito para encontro de gestores e Festival de Inverno

Governador de MS tem agendas na cidade às 11h30 e 17h

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo