Bombeiros de Miranda formam brigada de incêndio em escola municipal

Divulgação/ Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Miranda realizou na manhã de ontem (22), a formação de brigada de incêndio na Escola Municipal Urbana Roberto Paulo Almeida.



O curso capacitou 16 funcionários da instituição para atuar no combate a princípios de incêndio e na aplicação de primeiros socorros em situações de acidentes ou emergências clínicas.



As instruções, teóricas e práticas, foram ministradas pelo sargento Paulo Renato e incluíram orientações sobre o uso dos equipamentos de combate a incêndio da escola e medidas de prevenção.

