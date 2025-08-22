Bombeiros de Miranda formam brigada de incêndio em escola municipal

O curso capacitou 16 funcionários da instituição para atuar no combate a princípios de incêndio e na aplicação de primeiros socorros
Divulgação/ Bombeiros
O Corpo de Bombeiros de Miranda realizou na manhã de ontem (22), a formação de brigada de incêndio na Escola Municipal Urbana Roberto Paulo Almeida.
O curso capacitou 16 funcionários da instituição para atuar no combate a princípios de incêndio e na aplicação de primeiros socorros em situações de acidentes ou emergências clínicas.
As instruções, teóricas e práticas, foram ministradas pelo sargento Paulo Renato e incluíram orientações sobre o uso dos equipamentos de combate a incêndio da escola e medidas de prevenção.
