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Bombeiros de MS atendem queda de moto e princípio de incêndio em Miranda

Mulher de 24 anos caiu de garupa após condutor empinar motocicleta na Aldeia Passarinho; incêndio em residência na Rua Alexandre Augusto Machado Ferreira não deixou feridos

Da redação

Publicado em 25/05/2026 às 13:33

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Divulgação

Miranda registrou duas ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul no fim de semana. Uma mulher de 24 anos ficou ferida após uma queda de motocicleta na manhã de sábado (23) na região da Aldeia Passarinho, no bairro Matadouro. Já na tarde de sexta-feira (22), uma residência no centro da cidade teve princípio de incêndio no forro da parte externa.

A equipe dos bombeiros foi acionada para socorrer uma mulher de 24 anos que estava caída no chão e sem capacete. Durante o atendimento, os bombeiros não encontraram fraturas aparentes, mas a vítima reclamava de fortes dores na região da cintura e na parte superior da coxa esquerda.

Segundo relato da própria vítima, ela estava na garupa da motocicleta quando o condutor começou a empinar o veículo. Em seguida, ele perdeu o controle e os dois caíram. Quando a equipe chegou ao local, o condutor e a motocicleta já não estavam mais na área.

Após os primeiros socorros e imobilização, a vítima foi encaminhada ao Hospital de Miranda, onde ficou aos cuidados da equipe médica de plantão.

Na tarde de sexta-feira (22), os bombeiros atenderam uma ocorrência de princípio de incêndio em uma residência na Rua Alexandre Augusto Machado Ferreira, no Centro de Miranda. Quando a equipe chegou ao local, o fogo atingia o forro da parte externa da casa.

Segundo os bombeiros, o incêndio pode ter começado por causa de problemas na instalação elétrica do imóvel. A equipe também precisou abrir parte do forro para alcançar focos de fogo escondidos e garantir que o incêndio fosse totalmente apagado.

Após o atendimento, o local foi deixado em segurança, com a energia elétrica desligada e a área resfriada. Ninguém ficou ferido.

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