Bombeiros resgatam casal de tamanduás-bandeira em Miranda

Divulgação/ Bombeiros

Um casal de tamanduás-bandeira foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Miranda na manhã de quarta-feira (04), após cair em uma fossa desativada com cerca de dois metros de profundidade, localizada na rua Barão do Rio Branco, no município de Miranda.





A guarnição foi acionada por volta das 8h e, ao chegar ao local, confirmou a presença dos animais silvestres presos. Utilizando materiais específicos e técnicas de remoção, os bombeiros realizaram o resgate de forma segura.



Após o procedimento, os tamanduás foram devolvidos à natureza, sem ferimentos aparentes. A operação garantiu a segurança dos animais e evitou riscos à população da região.