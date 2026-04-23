Bombeiros resgatam trabalhador desorientado em área rural de Miranda

Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do 3º SBM/1º SGBM – Interior, atendeu na manhã desta quarta-feira (22), uma ocorrência de busca e resgate de pessoa em área rural, na região da Fazenda Piuva, nas proximidades da rodovia MS-325, no município de Miranda.

O acionamento ocorreu após contato via aplicativo de mensagens, no qual o solicitante relatou o desaparecimento de um funcionário nas dependências da fazenda. Segundo informado, o trabalhador já atuava há algum tempo no local, porém, no dia anterior, apresentou alterações comportamentais, com indícios de possível distúrbio psíquico.

Diante da situação, foi mobilizada uma equipe composta por militares de Miranda e Aquidauana, equipada com recursos de comunicação via satélite e drone para apoio nas buscas. Por questões de segurança operacional, considerando o período noturno e os riscos da região, como a presença de animais silvestres, as buscas foram iniciadas apenas no período da manhã.

Ao chegar à propriedade, a equipe localizou o trabalhador ainda dentro da área da fazenda, porém desorientado. Durante a abordagem, foi identificado que ele apresentava sinais compatíveis com quadro de delírio.

A guarnição realizou o atendimento e conduziu o paciente até o município de Miranda, onde foi entregue aos cuidados da equipe médica para avaliação e tratamento adequado.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância de acionar imediatamente os órgãos de segurança em casos de desaparecimento ou alterações comportamentais graves, especialmente em áreas rurais, onde o acesso a serviços de saúde pode ser mais demorado. Em situações de emergência, a população deve acionar o 193.

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