Bombeiros retiram corpo de caminhoneiro preso entre ferragens

Veículo pegou fogo após batida / (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O Coronel do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, Vitor Shiroma, informou ao O Pantaneiro que os membros inferiores estavam presos entre a cabine da carreta bitrem e o solo, sendo necessário uso do equipamento desencarcerador para livrar o corpo.

O corpo do caminhoneiro, identificado apenas como Vanderlei, envolvido no acidente entre um carro de passeio na BR-262, em Miranda, foi retirado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira (29), após trabalho intenso das equipes desde a colisão. A vítima estava carbonizada e presa entre as ferragens.

Desde as primeiras horas da manhã as equipes estão trabalhando no local do acidente, com o apoio de máquinas e efetivo do 9° Batalhão de Engenharia de Combate e fazendas vizinhas. “Conseguimos retirar o semi reboque que se encontrava em cima da cabine. A vítima, condutor da carreta, encontrava-se carbonizada”, disse.

Acidente

A colisão também vitimou Liz Saletti Kusisin, de 29 anos. Ela era servidora pública da Agenfa, em Japorã, que conduzia o Golf. Ela morreu no local da batida. Ainda de Liz, que dirigia o Golf, dois passageiros foram retirados do carro por terceiros e encaminhados ao hospital municipal de Miranda. Um homem e uma mulher, que foram encaminhados para Santa Casa de Campo Grande.



Imagens mostram o estado do carro de passeio destruído na colisão com a carreta que pegou fogo após o acidente na BR-262, em Miranda, sentido a Corumbá, na tarde de quarta-feira (28).

A colisão aconteceu no km 616 da rodovia, entre a carreta bitrem que seguia sentido a Campo Grande e o carro sentido a Corumbá. Ainda não há informações das causas do acidente.