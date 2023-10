Briga termina em esfaqueamento em Miranda

Ronald Regis / O Pantaneiro

Uma briga na Rua Alagoas, próxima à Igreja Católica do Bairro Maria do Rosário em Miranda resultou em tentativa de homicídio no últim sábado, 28.

Segundo informações do boletim de ocorrência, testemunhas informaram que duas mulheres estavam brigando na rua, e uma delas estava armada com uma faca, esfaqueando a outra. A vítima foi socorrida por uma ambulância e levada ao hospital municipal.

A Polícia Militar chegou ao local e identificou a autora da agressão. Ela estava na casa de parentes próximos e alegou que tinha uma rixa antiga com a vítima. Ela aguardou a mulher passar pela rua para iniciar a briga. Durante o confronto, a agressora golpeou a vítima nas costas com a faca.

Populares intervieram para separar as envolvidas, e suspeita foi detida pela guarnição. Ela foi algemada por questões de segurança devido à agitação emocional e encaminhada à Delegacia.

No hospital, a vítima confirmou a versão de que a rixa era antiga e que foi emboscada por ela na rua. A faca utilizada no incidente foi entregue à guarnição por vizinhos que presenciaram a situação. A vítima permaneceu sob observação médica no hospital municipal, impossibilitando sua apresentação na Delegacia.