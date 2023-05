Cachorro do mato atropelado em Miranda é resgatado

Animal foi resgatado / Divulgação

Um cachorro do mato foi resgatado pela PMA (Polícia Militar Ambiental) de Miranda após ser atropelado na BR 262, próximo ao Povoado Salobra neste final de semana.

Conforme a PMA, ao chegar ao local, a equipe constatou que se tratava de um cachorro do mato que estava deitado no asfalto, apresentando dificuldade para respirar e um corte na pata direita posterior. O animal foi capturado e levado para receber atendimento médico veterinário.

É importante ressaltar que em casos como este de atropelamento, muitos animais vêm a óbito, devido aos ferimentos e a falta de socorro. No entanto, a população pode ajudar a salvar esses animais, desde que tome as precauções necessárias para garantir sua segurança. Se a situação não oferecer riscos, as pessoas podem resgatá-los e encaminhá-los a uma unidade da polícia militar ambiental.

Por outro lado, se a ocasião for perigosa e apresentar riscos, é importante acionar a PMA para fazer o resgate. As equipes especializadas estão equipadas para lidar com situações de risco e têm treinamento para garantir a segurança dos animais e dos envolvidos no resgate.