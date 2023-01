Cadastramento do transporte gratuito para mirandenses acontece hoje

As inscrições poderão ser realizadas das 9h às 11h e das 14h às 17h / Divulgação

O cadastramento do transporte gratuito para a população de Miranda acontece neste sábado, dia 28.

Segundo a Prefeitura de Miranda, o cadastramento dos alunos que estão matriculados no IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) deve ser feito na data.

Esses alunos vão poder utilizar o ônibus gratuito disponibilizado pelo Executivo para transporte de Miranda até Aquidauana diariamente.

As inscrições poderão ser realizadas das 9h às 11h, das 14h às 17h no Cras (Centro de Referência da Assistência Social), que fica na Rua Elias Carneiro de Arruda, 400, no Centro de Miranda.

Os estudantes maiores de 18 anos devem comparecer pessoalmente ao local. No caso de menores, os pais devem realizar o cadastro.