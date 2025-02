Cães farejadores ajudam na apreensão de drogas em Miranda

Divulgação/ PM

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e o 7º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de entorpecentes na tarde desta segunda-feira (10), em Miranda-MS. A ação foi realizada em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.



Durante as buscas em uma residência, os policiais localizaram diversas porções de pasta base de cocaína e maconha, além de dinheiro e materiais utilizados para o tráfico de drogas. Ao perceberem a chegada das equipes policiais, dois indivíduos fugiram do local.



Atuação do Canil



O Canil do 7º BPM desempenhou um papel fundamental na localização dos entorpecentes, utilizando cães farejadores para inspecionar o imóvel e identificar os esconderijos das drogas.



Após a apreensão, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, e um deles foi autuado em flagrante.