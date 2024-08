Caimam interrompe temporariamente atividades após incêndios

O Refúgio Ecológico Caimam, pioneiro em ecoturismo e uma das grandes referências em conservação do Pantanal sul-matogrossense suspendeu temporariamente as suas atividades hoteleiras após o grave incêndio que atingiu a região no último final de semana. O fogo chegou a consumir mais de 80% da área do empreendimento.

Confirma a nota na íntegra:

Quem nos acompanha deve saber que, nos últimos anos, o Pantanal tem sofrido fortemente com incêndios, que vêm se agravando cada vez mais por conta das mudanças climáticas. Infelizmente, apesar dos inúmeros esforços que temos feito aqui na Caiman para evitá-los, no último final de semana uma queimada sem precedentes atingiu a nossa fazenda e outras propriedades vizinhas. Esse episódio de força avassaladora, somado a um incêndio ocorrido em julho, resultou na queima de pelo menos 80% da nossa área, uma verdadeira calamidade. Nossa propriedade e nosso propósito são - e sempre foram - a conservação da fauna e da flora, as milhares de espécies que encontram aqui uma morada segura. Pelos próximos dois meses, portanto, vamos fechar nossa operação hoteleira e, assim, focar nossos esforços na recuperação desta biodiversidade tão fundamental ao planeta. Nossa reabertura será no dia 29 de setembro. Apesar de obviamente estarmos todos consternados, seguimos otimistas e motivados a fazer o que for preciso para transformar esta situação. A resiliência, afinal, sempre fez parte da nossa história, desde o dia em que resolvemos criar um refúgio ecológico em uma área, até então, restrita à pecuária. A pausa, para nós, é uma oportunidade de melhorar, relembrar o sonho que nos trouxe até aqui e reafirmar nosso compromisso com a conservação. Foi assim no incêndio em 2019, na pandemia e em outras ocasiões. Já estamos a todo vapor ao lado de biólogos, cientistas e outros especialistas para implementar iniciativas que recuperem áreas e espécies prejudicadas. Também vamos aproveitar o momento para concretizar algumas melhorias em nossa estrutura.

Enquanto isso, se você quiser colaborar com a Caiman e, consequentemente com tudo o que acontece em prol do nosso bioma, continue visitando o Pantanal. Para nós, a mensagem é clara: a gente só preserva aquilo que conhece e o bioma precisa de cada vez mais pessoas contando ao mundo sobre o seu potencial.



Outra forma de colaborar é através de doações, que podem ser feitas para diversas frentes que estão sendo feitas aqui ao lado das iniciativas parceiras para projetos de reabilitação e alimentação da fauna nesse primeiro momento - em breve, teremos mais notícias para quem quiser participar. Por fim, aproveitamos a oportunidade para agradecer imensamente cada uma das pessoas - dos nossos colaboradores aos brigadistas - que estiveram e permanecem em campo lutando arduamente para combater o fogo. O Pantanal não cansa de nos mostrar sua capacidade de se transformar e é ela que nos move a seguir em frente. Aqui, a vida vai perdurar para sempre.

Refúgio Ecológico Caiman

Localizado em uma fazenda no Pantanal de Mato Grosso do Sul, na cidade de Miranda, o Refúgio Ecológico Caiman possui uma área de aproximadamente 53 mil hectares e desenvolve, além do turismo, vários projetos de conservação ambiental como a RPPN Dona Aracy, que protege permanentemente 5,6 mil hectares de habitats naturais. São mais de 20 anos de atividade buscando sempre a conservação do Pantanal e, ao mesmo tempo, desenvolvê-lo.

Já a Pousada Caiman foi criada em 1985, como a primeira operação de ecoturismo no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Desde então, tem por objetivo criar e oferecer aos viajantes uma base para a integração com a natureza e a cultura pantaneiras, sempre visando a excelência nos serviços de hospedagem e gastronomia.