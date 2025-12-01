Capotamento na BR-262 deixa seis pessoas feridas em Miranda

Divulgação/ Bombeiros

Três vítimas — uma mulher de 38 anos e duas crianças de 8 e 11 anos — estavam fora do veículo, conscientes, orientadas e caminhando pelo local. Outras duas pessoas, um homem e uma mulher, ambos de 54 anos, permaneciam presas no interior do carro e precisaram ser retiradas por técnicas de desencarceramento. Os dois estavam conscientes, porém desorientados; a mulher relatou dor intensa na coxa esquerda, enquanto o homem apresentava dor na região torácica.

Um capotamento ocorrido por volta das 22h30 de domingo (30) deixou seis pessoas feridas na BR-262, a cerca de 12 km de Miranda, no sentido Anastácio, nas proximidades da entrada da Fazenda Nova. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência e encontrou o veículo tombado à margem da rodovia.

A situação mais grave envolveu o motorista, um homem de 34 anos, que foi arremessado do veículo durante o capotamento. Ele foi encontrado inconsciente em um barranco de aproximadamente quatro metros de altura, a cerca de cinco metros do carro. De acordo com os bombeiros, apresentava traumatismo cranioencefálico grave, fratura no braço direito, possível fratura no fêmur esquerdo e uma grande laceração na testa.

As seis vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Miranda e entregues aos cuidados da equipe médica de plantão. Para acessar os ocupantes presos no veículo, os bombeiros precisaram remover a tampa do porta-malas, retirar o encosto dos bancos traseiros e realizar quebra controlada dos vidros.

