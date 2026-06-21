Casal é preso com quase 100 quilos de cocaína em Miranda

Um casal foi preso na noite de sexta-feira (19) após ser flagrado transportando quase 100 quilos de cocaína escondidos em um veículo na BR-262, em Miranda.

A abordagem aconteceu por volta das 22 horas, durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na unidade operacional localizada no município.

O veículo, um Volkswagen T-Cross prata, era conduzido por um homem de 54 anos. No carro também estavam a esposa dele e o filho do casal, uma criança de 9 anos.

Durante a abordagem, o motorista informou aos policiais que era militar da reserva da Marinha e que seguia de Corumbá para Campo Grande, onde levaria o filho para uma consulta médica.

Segundo a PRF, o comportamento do casal chamou a atenção dos agentes. Os dois demonstravam nervosismo e inquietação durante toda a fiscalização, o que levou os policiais a realizarem uma vistoria mais detalhada no veículo.

Ao inspecionarem o porta-malas, os agentes encontraram um compartimento escondido, onde estavam armazenados diversos tabletes de droga. No local foram apreendidos 27,5 quilos de cocaína e 69,4 quilos de pasta base de cocaína, totalizando quase 97 quilos de entorpecentes.

Diante da descoberta, o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com a droga e o veículo, para a Delegacia de Polícia Civil de Miranda, onde o caso foi registrado.

A criança que estava no carro foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar do município.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar a origem e o destino da carga de drogas.