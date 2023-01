Centro da Cultura Terena recebe R$ 1,5 milhão para reformado

Indígenas durante apresentação na solenidade / (Foto: Divulgação)

O Centro Referencial da Cultura Terena, na entrada de Miranda, às margens da BR-262, recebe investimento do Governo do Estado de R$ 1,5 milhão para revitalização do monumento. A Prefeitura Municipal assinou na segunda-feira (16) a ordem de serviço para o início das obras, durante solenidade em frente ao local.

Segundo o município, Cerecute não recebe obras estruturais desde a inauguração, há 18 anos. Ele está interditado desde 2019, abrigando a exposição e comercialização de artesanato indígena da etnia terena, gerando renda para famílias de artesãos indígenas de diversas aldeias locais.

A interdição aconteceu devido as medidas restritivas para combate à pandemia do coronavírus. Mesmo com a flexibilização das restrições de circulação, a Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas de Miranda optou por manter o prédio fechado, dadas às condições precárias da infraestrutura.

Em 2021, o prefeito Fábio Florença (PDT) apresentou a demanda de reforma do prédio para o então governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e para o secretário de Estado de Infraestrutura Eduardo Riedel (PSDB).

Em seguida, as gestões junto à Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul com o apoio de parlamentares, em especial da deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), a Prefeitura viabilizou a liberação de recursos estaduais para a obra.

A primeira licitação para a reforma do Cerecute foi invalidada. “A empresa vencedora não possuía atestados técnicos de capacidade condizentes à execução de uma obra tão específica”, explica a engenheira civil Camila Mussato, secretária Municipal de Planejamento de Miranda e responsável pela gestão do contrato de reforma do Cerecute.

No segundo processo licitatório, o Estúdio Sarasá fora habilitado e será o responsável por todo o processo que começa nos próximos dias.

Edelson Antonio, cacique da aldeia Argola, destacou como esta era uma obra que as comunidades indígenas aguardavam. “Nosso prefeito Fábio está de parabéns, juntamente com sua equipe, pelo empenho que tem tido para com o progresso da nossa terra”, disse o presidente da Câmara, vereador André Vedovato.