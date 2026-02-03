Acessibilidade

03 de Fevereiro de 2026 • 17:27

Trânsito

Ciclista 73 anos se acidenta em colisão entre caminhonete e bicicleta em Miranda

pós a estabilização, o ciclista foi transportado ao Pronto-Socorro Municipal de Miranda para receber atendimento médico especializado

Da redação

Publicado em 03/02/2026 às 17:05

Atualizado em 03/02/2026 às 17:07

A equipe de resgate realizou os procedimentos de primeiros socorros / Divulgação/Bombeiros

Um ciclista de 73 anos ficou ferido após uma colisão com uma caminhonete na noite de segunda-feira, dia 2, em Miranda. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 19h10 para atender a ocorrência no cruzamento da Rua Marechal Deodoro da Fonseca com a Rua Francisco Rebuá, no centro da cidade.

No local, os bombeiros encontraram o homem sentado na calçada. A vítima estava consciente e orientada, mas apresentava dor e inchaço na região occipital (parte de trás da cabeça) e relatava também dor no joelho esquerdo.

A equipe de resgate realizou os procedimentos de primeiros socorros, incluindo a imobilização preventiva do pescoço e da coluna vertebral como medida de segurança padrão. Após a estabilização, o ciclista foi transportado ao Pronto-Socorro Municipal de Miranda para receber atendimento médico especializado e realizar exames de imagem, como Raio-x e tomografia, para avaliar a extensão dos ferimentos.

