'Circuito Plataforme-se' traz espetáculos de dança e performances para Miranda

o 'Programa Plataforme-se' é um espaço de criação, experimentação e difusão da dança / Pedro Cleve

O 'Programa Plataforme-se', desembarca em Miranda-MS no próximo domingo, dia 2 de abril, com o 'Circuito Plataforme-se', uma mostra de obras cênicas (danças e performances) em espaços urbanos e alternativos; tudo gratuito para a população.

O projeto está sendo realizado com o incentivo do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC), da Fundação de Cultura de MS (FCMS), do Governo do Estado de MS.

Idealizado pelos artistas da dança Jackeline Mourão e Ralfer Campagna, o 'Programa Plataforme-se' é um espaço de criação, experimentação e difusão da dança que surgiu em 2017, com o interesse inicial de pesquisar as relações entre corpo-dança, câmera e cidade. A partir desta iniciativa foram criados o espetáculo-intervenção 'Deriva', três videodanças resultantes, a 'Mostra CTA - Corpos Transeuntes em Ação' e a série 'Fronteiras' (em que artistas locais e de várias regiões do Brasil, performam a cidade e suas histórias de vida).

“Completamos cinco anos de atuação em 2022, assim, nesta edição apresentamos mais um desdobramento das ações, dessa vez com a participação de quatro artistas de Campo Grande: eu, Ralfer Campagna, Reginaldo Borges e o Febraro de Oliveira. Nas ações fazemos performances sozinhos, juntos e/ou combinados com espetáculos/intervenções”, conta a idealizadora Jackeline.

Mostra de Danças e Performances

No domingo (2) o 'Plataforme-se' traz apresentações de espetáculos de danças e performances em diversos cantos da cidade. A partir das 10h, na Aldeia Cachoeirinha, a Cia de Dança do Pantanal apresenta o espetáculo 'Migrantes'. De quantos mediterrâneos são feitos nosso mundo? Alguns gigantescos, ganham força e voz nas notícias de jornais. Outros tão minúsculos que só cabem nas pegadas que deixam em nossas frentes. Uns visíveis, geram comoções e empáticas manifestações. Outros tão pálidos, que apenas os abandonos verbais podem alcançá-los.

No período da tarde, às 14 horas, Jackeline Mourão e Ralfer Campagna, encenam o espetáculo-intervenção 'Deriva' na Praça Agenor Carrilho. Em ´Deriva´, os dois intérpretes-criadores (peregrinos e conterrâneos) movimentam-se ora em sincronia, ora não; ora livres, ora sob comandos. Os intérpretes-criadores delimitam superfícies na amplidão do pensar contemporâneo. Sugerem interatividade com ironia e dialogam sobre o sufocamento das ideias com paixão. Sentidos que se chocam e se conectam nesse emaranhado de possibilidades que é a cidade humana e o humano cidade. Mostram Contrastes. Demarcação, mapeamento, invasão. Liberdade, fluidez, interatividade... Motivação.

Depois, às 15 horas, o poeta e escritor Febraro de Oliveira, realiza a performance 'Reclame o seu amor aqui', na Praça Agenor Carrilho. Um performer, em sua relação com a cidade, propõe uma revisitação histórica em praças públicas, ruas e casas. A partir da música ´Melodia Sentimental´, de Heitor Villa-Lobos, cantarolada pelo performer, ele perpassa lugares com um cavalete escrito "Reclama o seu amor aqui". Ao encontrar um lugar para se sentar, ele permanece no mínimo duas horas sentado, esperando. O performer se posiciona na escuta, onde quem vem ali tem o direito ao despejo.

De noite, às 19h30, os artistas Jackeline Mourão e Reginaldo Borges apresentam ´Procedimento #6´ na Praça Agenor Carrilho. Nesta performance uma mulher se coloca em cena, se desafia em uma jornada por lugares desconhecidos, um ambiente criado/inventado e modificado em tempo real. Através de recortes de vídeos, sonoplastias e samples, Jackeline Mourão e Reginaldo Borges integram a tecnologia e a performance, utilizando de recursos audiovisuais e técnicas de videomapping. Corpo e tecnologia se misturam na cena ao vivo, buscando outras formas de se relacionar e criar através das sensações, memórias, medos, ficções e realidades.

“Produziremos também dois minidocumentários resultantes das ações do projeto, com recursos de audiodescrição e interpretação em libras, que serão disponibilizados no site do Plataforme-se”, finaliza Ralfer.

Serviço: o ´Circuito Plataforme-se´ acontece em Miranda-MS neste domingo (02); com programação gratuita. Mais informações em www.plataformese.com.br/ e pelo Instagram.

Programação em Miranda:

Dia 2 (domingo) Mostra de Danças e Performances

10h - Espetáculo ´Migrantes´, com Cia de Dança do Pantanal, na Praça Agenor Carrilho.

14h - Espetáculo-intervenção ´Deriva´, com Jackeline Mourão e Ralfer Campagna, na Praça Agenor Carrilho.

15h - Performance ´Reclama o seu amor aqui´, com Febraro de Oliveira, na Praça Agenor Carrilho.

19h30 - ´Procedimento #6´, com Jackeline Mourão e Reginaldo Borges, na Praça Agenor Carrilho.

Investimento

Fundo de Investimentos Culturais - FIC/MS

Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul – FCMS

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Apoio

Prefeitura Municipal de Miranda