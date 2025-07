Clayton Queiroz leva fé e emoção ao público da FECIR 2025 nesta segunda em Miranda

Divulgação/Assessoria

Nesta segunda-feira, 14 de julho, a FECIR 2025 recebe uma das atrações mais esperadas da programação: o show gospel com o cantor Clayton Queiroz. A apresentação acontece na Praça Agenor Carrilho, em Miranda, com entrada gratuita, e promete emocionar o público com momentos de fé, louvor e adoração.

A FECIR 2025 é uma realização da Prefeitura Municipal de Miranda, com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, da SETESCC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Com início no dia 12 de julho, a festa segue até o dia 15, reunindo shows, rodeio, gastronomia típica, artesanato e diversas atrações que celebram os 247 anos do município.

Além de Clayton Queiroz, a programação já contou com apresentações de Delley & Dorivan, Talles & Rafael, e João Bosco & Vinícius.

A FECIR já se consolidou como uma das maiores festas culturais da região pantaneira e, em 2025, mais uma vez mostra sua grandiosidade, movimentando a economia local, promovendo o turismo e fortalecendo a identidade cultural de Miranda.

História de Clayton

Clayton Queiroz é um cantor e pastor gospel brasileiro que inspira milhares de pessoas com sua história de superação e talento musical.

Nascido cego, encontrou na música uma forma de expressar sua fé e vencer os desafios da vida. Multi-instrumentista — toca oito instrumentos — Clayton une louvor e pregação em suas apresentações, transmitindo mensagens de esperança por onde passa.

Seu carisma e autenticidade o tornaram uma referência no cenário gospel, com grande alcance nas redes sociais, onde compartilha sua jornada, ministra a palavra de Deus e emociona com seus louvores.

