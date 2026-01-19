Acessibilidade

19 de Janeiro de 2026 • 18:32

Colisão entre duas motocicletas deixa dois homens feridos no centro de Miranda

Vítimas foram encaminhadas para atendimento médico

Da redação

Publicado em 19/01/2026 às 15:58

Corpo de Bombeiros / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na madrugada de domingo, dia 18, um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas em Miranda. A ocorrência foi registrada por volta da 1 hora da manhã em uma via urbana do bairro Centro. A Polícia Militar já havia chegado ao local e isolado a área quando a guarnição de resgate iniciou os atendimentos.

A primeira vítima, um homem que não teve a idade divulgada, foi encontrada no chão, consciente e orientada. Ele apresentava escoriações no rosto e em um dos braços, além de suspeita de fratura na perna direita. Os bombeiros procederam com a imobilização do membro afetado e o prepararam para o transporte seguro.

A segunda vítima, também do sexo masculino e que também não teve a idade divulgada, estava consciente, mas em estado de desorientação, caminhando pelo local do acidente. Ele tinha escoriações em ambos os braços. Devido à dinâmica da colisão e como medida de precaução, a equipe realizou uma imobilização cervical preventiva antes de seu encaminhamento.

Os dois motociclistas foram transportados ao Pronto-Socorro municipal e entregues aos cuidados da equipe médica de plantão. O Corpo de Bombeiros Militar utilizou o episódio para reforçar um alerta à população sobre a necessidade de respeito às leis de trânsito e à condução responsável de veículos, práticas essenciais para reduzir a ocorrência de acidentes e preservar vidas.

