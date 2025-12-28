Colisão entre motocicleta e caminhão é registrada em Miranda

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na tarde desta quinta-feira (26), uma ocorrência de sinistro de trânsito registrada na zona rural do município de Miranda, em um trecho de rodovia nas proximidades da rotatória de acesso à Fundação Bradesco.

A guarnição foi acionada pelo Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COCB) para prestar apoio à Unidade de Resgate UR-154, com a informação inicial de uma queda de motocicleta. No entanto, ao chegar ao local, as equipes constataram que se tratava de uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão.

Devido ao impacto, a motocicleta ficou completamente incendiada e destruída, permanecendo sobre a pista, o que exigiu atenção redobrada das equipes para garantir a segurança no local. A guarnição da viatura ABTF-12 realizou os procedimentos de sinalização e isolamento da área, além de prestar apoio à UR-154 no atendimento à vítima.

Em razão do incêndio, a motocicleta teve perda total. Após o resfriamento do veículo e a pedido da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os bombeiros realizaram a retirada da motocicleta da pista, deixando-a no acostamento para liberação segura do tráfego.

Concluídos os trabalhos, o local foi deixado sob responsabilidade da PRF, representada pela inspetora Fernandez, e a guarnição do Corpo de Bombeiros retornou à base sem alterações.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da atenção redobrada em rotatórias e trechos rodoviários, especialmente em áreas de tráfego intenso, como medida fundamental para a preservação da vida e a segurança viária.