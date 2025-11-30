Comunidade da Aldeia Moreira cobra conclusão da Escola Nova em ato pacífico

Na tarde deste sábado (29), moradores da Aldeia Moreira, localizada a aproximadamente 3 quilômetros da área urbana de Miranda, realizaram um ato pacífico para reivindicar a conclusão da Escola Nova, obra iniciada em 2013 e que até hoje permanece inacabada. A manifestação reuniu lideranças indígenas, pais de alunos, professores e moradores locais, todos unidos pelo mesmo pedido: a entrega da nova unidade escolar.

Com cartazes e o coro de “queremos a nossa escola”, a população seguiu até o local da construção para reforçar o apelo às autoridades municipais e estaduais. Segundo o censo, a Aldeia Moreira conta atualmente com cerca de 2,2 mil habitantes, mas enfrenta sérios desafios na área da educação. A escola existente, com apenas duas salas de aula, atende aproximadamente 500 alunos, número muito superior à sua capacidade.

A conclusão da Escola Nova é vista como fundamental não apenas para garantir melhores condições de ensino, mas também para assegurar a segurança dos estudantes. Hoje, muitos deles precisam atravessar a rodovia MS que separa as comunidades para estudar na Escola Polo Pílad Rebuá, situada na Aldeia Passarinho — trajeto considerado arriscado pelos moradores.

Durante o ato, o radialista Antônio de Carvalho, pai de aluno e representante da comunidade, destacou que os moradores estão cobrando dos órgãos competentes uma resposta definitiva sobre a finalização da obra. “Queremos que nossos filhos e netos estudem com dignidade”, afirmou.

A professora Inezita também discursou, enfatizando o desejo de um dia poder lecionar na nova escola. “Este é um sonho meu, dos professores e de toda a comunidade escolar”, declarou, pedindo sensibilidade das autoridades diante da situação.

O cacique tribal Tarciso Vieira lembrou que o protesto foi decidido coletivamente em reunião realizada na quadra de esportes da aldeia. Ele reforçou que o movimento representa a vontade da comunidade em ver a obra, iniciada há mais de uma década, finalmente concluída.

A comunidade da Aldeia Moreira segue aguardando uma resposta e mantendo viva a esperança de que o tão sonhado espaço educacional seja finalmente finalizado.