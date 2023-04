Concurso gastronômico escolhe melhor prato à base de peixe de Miranda

Concurso ocorre em 20 de abril / Divulgação

O 2º concurso de Gastronomia de Miranda escolhe o melhor prato à base de peixe e acontece dia 20 de abril, em Miranda.

O evento acontecerá dentro da programação da 2ª Festa do Peixe. Haverá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados, que serão avaliados por 05 jurados, dentre eles, renomados chefes de cozinha.

Os critérios de avaliação serão: o sabor, a apresentação do prato e a harmonia. O vencedor será apresentado no dia 22, antes do show principal. A festa contará com atrações regionais e nacionais.

Miranda é conhecida por seu rio piscoso e por suas belezas naturais. Além da praça de alimentação, haverá shows musicais, show de prêmios, peça teatral e exposição de barcos, motores e material de pesca.

O concurso é realizado pela Prefeitura de Miranda, através da Secretaria municipal de Turismo e Cultura.

“A Festa do Peixe já está se tornando uma tradição da nossa cidade, recebemos muitos turistas desde que a pesca está aberta, e estar realizando a sua 2ª edição para mim é um motivo de muito orgulho, por estar deixando esta festa como a marca do nosso turismo em Miranda. Teremos no dia 20show com Maria Cecilia e Rodolfo, 21 show com Jarbas e Hnerique e dia 22 show com Victor Gregório e Marco Aurélio, tudo gratuito para nossa pulação e visitantes, uma parceria com o governo do estado e fundação de cultura” disse o prefeito Fábio Florença.

“Estaremos divulgando também na festa os trabalhos dos nossos irmãos indígenas, trazendo a exposição de seus trabalhos que são reconhecidos ao nível estadual e nacional” finaliza o secretário de Turismo e Cultura Celso Moraes.