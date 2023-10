Confira o resultado da eleição para o Conselho Tutelar de Miranda

Divulgação/Prefeitura Municipal de Miranda

No último domingo (1º), a população de Miranda foi às urnas para eleger os próximos integrantes do Conselho Tutelar. Foram oito candidatas e mais de mil votos registrados, segundo a Secretaria de Assistência Social do município.

Confira o resultado final da eleição para o Conselho Tutelar de Miranda:

Eleitas:

Adriana Silva: 236 votos

Joana Rocha: 163 votos

Stefani Minari: 154 votos

Rose Acunha: 137 votos

Denise Barbier: 110 votos

Suplentes: