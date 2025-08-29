Conselho Municipal de Turismo de Miranda empossa novos membros

Divulgação

O Conselho Municipal de Turismo de Miranda (COMTUR) realizou, no dia 28 de agosto, a posse dos novos conselheiros e definiu a diretoria que conduzirá a gestão 2025. O encontro aconteceu na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e contou com representantes do poder público, da sociedade civil e de setores produtivos ligados ao turismo.

Presidente: Mário Nelson Benites Gonçalves

Vice-presidente: Carmen Omizolo

1º Tesoureiro: Fernando Henrique Albuquerque de Souza

2ª Tesoureira: Cristina Moreira da Rocha Bastos

1º Secretário: Dionatan Miranda da Silva

2ª Secretária: Carla dos Santos Aurélio Lima

Durante a reunião, foram debatidas estratégias para fortalecer o turismo em Miranda, incluindo a atualização do Mapa do Turismo Brasileiro, a implantação do Observatório de Turismo, cursos de capacitação para Condutores de Observação de Aves e de Turismo, além da reabertura do Centro Referencial das Culturas dos Povos Originários. Também foi apresentado o projeto “Estação Cultural”, que integra cultura e turismo para a população local.

Outro ponto importante foi a atualização da marca turística “Miranda-MS – Coração do Pantanal”, preservando símbolos representativos como a onça-pintada, a arara-azul e elementos das culturas indígenas Terena e Kinikinau.

O presidente do COMTUR, Mário Nelson Benites Gonçalves, destacou a atuação integrada do Conselho:

“O Conselho Municipal de Turismo de Miranda tem atuado de forma integrada com o poder público, a iniciativa privada e a comunidade para fortalecer o turismo como atividade estratégica de desenvolvimento econômico, geração de emprego e valorização cultural. Com foco na preservação das riquezas naturais e históricas do município, o COMTUR busca consolidar Miranda como destino de referência no Mato Grosso do Sul, promovendo o diálogo entre empreendedores, instituições, artesãos e jovens, de modo a garantir um planejamento coletivo, sustentável e de longo prazo.”

A 2ª Secretária, Carla dos Santos Aurélio Lima, reforçou o impacto da nova gestão para o município e a população:

“Acredito que o novo conselho irá buscar trazer para o município novas oportunidades para fortalecer não só o comércio da região, mas toda a população. Estamos empenhados em levar a cidade a ser conhecida como o coração do Pantanal! A ideia do novo conselho é que os cidadãos mirandenses tenham orgulho de serem pantaneiros e assim mostrar ao mundo como nossa cultura e cidade são incríveis.”

Entre os temas estratégicos discutidos também estão a importância da Rota Bioceânica para a região e a proposta de criação de um Centro de Tradições Pantaneiras, com foco na valorização do Movimento de Tradições Pantaneiras de Mato Grosso do Sul.

Com a nova gestão, o COMTUR reforça seu papel como espaço de diálogo entre poder público, sociedade civil e setor privado, promovendo políticas públicas de turismo sustentáveis e fortalecendo a identidade cultural de Miranda e do Pantanal.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!