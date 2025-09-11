Acessibilidade

11 de Setembro de 2025 • 11:23

Sejusp

Coordenadoria de Polícia Comunitária entrega veículos para aldeias de Miranda

Um automóvel foi entregue ao Conselho Comunitário de Segurança das Aldeias Indígenas do Complexo Cachoeirinha e outro ao Conselho Comunitário de Segurança da Aldeia Indígena Passarinho

Redação

Publicado em 11/09/2025 às 07:13

Comunicação Sejusp

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp), por meio da Coordenadoria de Polícia Comunitária, realizou a entrega de dois veículos destinados ao fortalecimento da segurança em comunidades indígenas de Miranda.

Em parceria com a prefeitura municipal, um automóvel foi entregue ao Conselho Comunitário de Segurança das Aldeias Indígenas do Complexo Cachoeirinha e outro ao Conselho Comunitário de Segurança da Aldeia Indígena Passarinho. As entregas foram acompanhadas pelo prefeito municipal, Fábio Santos Florença.

O coordenador estadual de Polícia Comunitária, Carlos de Santana Carneiro, destacou que a iniciativa amplia a capacidade de ação das comunidades, ao mesmo tempo em que fortalece a integração com as forças policiais.

“A entrega desses veículos representa mais do que um reforço na frota. É um reconhecimento da importância dos conselhos indígenas como protagonistas na construção de soluções de segurança, garantindo que as ações sejam pensadas junto com a comunidade e para a comunidade”, afirmou.

Desde a criação dos Conselhos Comunitários de Segurança Indígena (CCSInds), a Sejusp já implantou 15 unidades e destinou 19 veículos para o trabalho integrado entre lideranças locais, polícias e demais instituições. Essa combinação, conselhos ativos e frota exclusiva, é pioneira no Brasil e tem fortalecido o protagonismo indígena na construção de estratégias de proteção e convivência pacífica.

“Com as novas unidades, a Sejusp reforça o compromisso de ampliar a segurança nas comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul e de estreitar, cada vez mais, a relação de confiança e cooperação entre as forças de segurança e os povos originários”, finaliza o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

