04 de Outubro de 2025 • 09:20

Sem feridos

Bombeiros controlam incêndio em carreta com carvão em Miranda

Ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira na entrada da cidade

Redação

Publicado em 02/10/2025 às 06:44

Atualizado em 02/10/2025 às 07:38

Corpo de Bombeiros

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros de Miranda foi acionada na noite desta quarta-feira (1) para conter um princípio de incêndio em uma carreta carregada com carvão, nas proximidades do restaurante Zero Hora, na entrada da cidade.

A equipe chegou rapidamente ao local e utilizou cerca de 1.500 litros de água para conter as chamas.

Graças à pronta resposta dos bombeiros, o fogo foi controlado antes de causar maiores danos ou vítimas.

