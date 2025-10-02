Bombeiros controlam incêndio em carreta com carvão em Miranda

Corpo de Bombeiros

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros de Miranda foi acionada na noite desta quarta-feira (1) para conter um princípio de incêndio em uma carreta carregada com carvão, nas proximidades do restaurante Zero Hora, na entrada da cidade.

A equipe chegou rapidamente ao local e utilizou cerca de 1.500 litros de água para conter as chamas.

Graças à pronta resposta dos bombeiros, o fogo foi controlado antes de causar maiores danos ou vítimas.

