Bombeiros controlam incêndio em carreta com carvão em Miranda

Ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira na entrada da cidade
Corpo de Bombeiros
Uma guarnição do Corpo de Bombeiros de Miranda foi acionada na noite desta quarta-feira (1) para conter um princípio de incêndio em uma carreta carregada com carvão, nas proximidades do restaurante Zero Hora, na entrada da cidade.
A equipe chegou rapidamente ao local e utilizou cerca de 1.500 litros de água para conter as chamas.
Graças à pronta resposta dos bombeiros, o fogo foi controlado antes de causar maiores danos ou vítimas.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Área de Preservação Ambiental
Fiscalização flagrou supressão de vegetação nativa e dragagem irregular do Córrego Vilas Boas, sem licença ambiental
Polícia
Motorista foi detido durante fiscalização nesta quinta
Cidades
As aulas serão realizadas na Unidade Móvel de Gastronomia, instalada no Porto Geral
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS