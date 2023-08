Corpo de Bombeiros instala quartel para atender Miranda

Em reunião com o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, Coronel Frederico Reis Pouso Salas,o prefeito Fabio Florença oficializou a instalação definitiva de um quartel do Corpo de Bombeiros em Miranda.



O prédio do quartel está pronto e foi entregue em solenidade que aconteceu nesta sexta-feira,dia 28.



A partir da entrega o Corpo de Bombeiros providenciará a instalação de equipamentos específicos para o quartel. Após este procedimento, o quartel do Corpo de Bombeiros de Miranda estará em pleno funcionamento.



"Estou muito feliz de termos conseguido esta conquista histórica. É um sonho antigo da nossa população" lembrou Fabio Florença .



O prefeito foi o responsável por trazer para Miranda, há dois anos, o atendimento do Corpo de Bombeiros nos fins de semana, o que foi um avanço para a cidade, que não dispunha de serviços da corporação localmente.



Agora, o trabalho avança e se materializa na instalação de um quartel definitivo do Corpo de Bombeiros em Miranda.