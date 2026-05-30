Corpo de Bombeiros realiza curso de primeiros socorros no CRAS de Miranda

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul realizou, na tarde desta terça-feira (26), uma palestra de noções básicas de primeiros socorros no CRAS de Miranda, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A ação foi desenvolvida por militares do quartel de Miranda e teve como público um grupo de futuras mães. Durante a atividade, foram utilizadas apresentações teóricas, materiais visuais e demonstrações práticas das técnicas de atendimento emergencial.

Entre os principais temas abordados estiveram os cuidados com crianças e recém-nascidos, com destaque para procedimentos em casos de obstrução de vias aéreas, popularmente conhecido como desengasgo.

Os bombeiros destacaram a importância do conhecimento em primeiros socorros, principalmente para pais e responsáveis, lembrando que, em pelo menos duas ocasiões recentes, famílias procuraram diretamente o quartel de Miranda em situações de emergência envolvendo crianças engasgadas. Nos dois casos, os militares de plantão conseguiram realizar o salvamento das vítimas.

O Corpo de Bombeiros reforça que ações preventivas e orientações à população são fundamentais para salvar vidas e reduzir riscos em situações de emergência.