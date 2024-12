Criança morre em acidente de caminhonete que pegou fogo em Miranda

Você Repórter

Na manhã desta quarta-feira de Natal (25), um grave acidente na BR-262, na região do distrito de Salobra, entre Miranda e Corumbá, resultou na morte de uma criança de 8 anos. O veículo, uma caminhonete que transportava uma família de Campo Grande a Corumbá, saiu da pista após o motorista perder o controle, colidiu com uma árvore e pegou fogo.



Segundo o Corpo de Bombeiros de Miranda, acionado por volta das 9h, a caminhonete estava ocupada por um casal e seus três filhos: um adolescente de 15 anos, uma menina de 10 anos e o menino de 8 anos, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.



As demais vítimas, incluindo o casal e as duas crianças, foram socorridas e encaminhadas ao Pronto-Socorro de Miranda. Apesar da gravidade do acidente, todos estavam conscientes e apresentavam apenas escoriações aparentes.



O Corpo de Bombeiros ainda não divulgou a identidade das vítimas. A cena foi periciada e as autoridades investigam as causas do acidente.



A tragédia marca um triste feriado para a família e serve como alerta sobre os perigos nas estradas, especialmente em períodos de chuvas e aumento do fluxo de veículos.