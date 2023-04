Crianças com problemas respiratórios 'lotam' Hospital de Miranda

No hospital de Miranda, há 19 adultos internados, dos quais 11 com sintomas respiratórios / Saul Shramm/SubcomMS

Crianças com problemas respiratórios lotam o setor pediátrico do Hospital Municipal Renato Albuquerque Filho, em Miranda. Todos os leitos estão ocupados e na tarde desta terça-feira, dia 4, haviam sete crianças com sintomas.

Conforme publicação do Bonito Mais, um caso, mais grave, é de uma criança de pouco mais de um mês que aguarda transferência para um centro especializado. "Tanto a equipe da Secretaria de Saúde e Saneamento quanto o próprio prefeito de Miranda, Fábio Florença (PDT) lutavam para obter a vaga para o paciente", diz trecho do texto.

Ainda segundo o portal, além da lotação da ala pediátrica, a unidades de saúde de Miranda estão sob pressão com o aumento da demanda de pacientes de várias idades com sintomas respiratórios.

O quadro de Miranda não é isolado e a SES (Secretaria de Estado de Saúde) emitiu um alerta epidemiológico, informando o “aumento no número de casos de SRAG [Síndrome Respiratória Aguda Grave] em crianças e adolescentes em todo país, com acréscimo muito expressivo de internações por SRAG nessas faixas etárias”.

O alerta chama a atenção: “com a alta circulação de vírus respiratórios, os serviços de saúde públicos e privados se encontram superlotados”.

No hospital de Miranda, há 19 adultos internados, dos quais 11 com sintomas respiratórios.