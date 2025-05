Decoada no rio Salobrinha deixa peixes mortos em Miranda

Peixes mortos em rio / Você Repórter

A decoada tem deixado peixes mortos no rio Salobrinha, que deságua no rio Miranda. Pescadores enviaram ao jornal O Pantaneiro fotos e relatos de como está o rio, feitos no feriado do dia do Trabalhador.

Segundo um pescador que não quis se identificar, o cheiro do rio está ‘podre’ e há muitos peixes mortos.

Ele acredita que seja devido a decoada. O Rio Miranda em alguns pontos jogou água fora da caixa "para cima do barranco" jogando água no campo, isso faz vir todo tipo de sujeira, e essa região teve um incêndio muito grande ano passado, possivelmente causando esse início de decoada.

Ainda segundo o relato, as águas do rio estão com cheiro de podridão e a causa deve-se às queimadas do ano passado no Pantanal.

Isso tem resultado em peixes mortos e boiando ao longo do rio Salobrinha. Nesse ponto, foram encontrados 10 peixes mortos.

E já aguarda se uma mortandade maior devido as águas q estão saindo baías e corichos estar bem fedida, segundo o pescador.

O que é decoada?

A palavra decoada significa a água fervida com cinzas, antigamente muito utilizada para limpar tecidos e também caldeiras de caldo de cana. Essa água fica com uma coloração escura, que lembra chá mate.

